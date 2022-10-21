Число пострадавших от утреннего удара по Харькову выросло до шести, в области за сутки ранены трое жителей

"Сегодня около 8.00 утра враг совершил ракетные обстрелы города Харьков. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, шесть человек получили ранения", – написал Синегубов.

До этого было известно о пятерых раненых. Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется.

По его словам, в минувшие сутки российские оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.

В Богодуховском районе госпитализирован с ранением 30-летний мужчина. В Купянском районе в больницу попали 56-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Также в Купянске за медицинской помощью обратился 55-летний мужчина, получивший ранение накануне.