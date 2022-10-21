Оккупанты утром обстреляли Харьков, ранены пять человек

По его данным, в результате ударов по городу ранения получили пять человек.
"Есть разрушение промышленной инфраструктуры. На местах работают все профильные службы", – написал Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что зафиксированы "прилеты" по одному из предприятий города. В административно-производственном здании есть разрушения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.