Оккупанты утром обстреляли Харьков, ранены пять человек

В Харькове в результате обстрела зафиксированы разрушения промышленной инфраструктуры Фото: Игорь Терехов / Telegram

По его данным, в результате ударов по городу ранения получили пять человек.

"Есть разрушение промышленной инфраструктуры. На местах работают все профильные службы", – написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что зафиксированы "прилеты" по одному из предприятий города. В административно-производственном здании есть разрушения.

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