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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области на мине подорвался автомобиль ГСЧС, погибло два человека

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За минувшие сутки в Харьковской области обезвредили 657 взрывоопасных предметов
За минувшие сутки в Харьковской области обезвредили 657 взрывоопасных предметов
Фото: EPA

В Харьковской области на мине подорвался автомобиль Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом в Telegram 20 октября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В области все еще очень высокая минная опасность. Вчера в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, два человека погибли, еще четверо получили ранения", – написал Синегубов.

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий Харьковской области. За минувшие сутки обезвредили 657 взрывоопасных предметов.

Помимо этого, Синегубов отметил, что оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. ВСУ взяли под контроль сотни населенных пунктов в Харьковской области.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, разминирование, Олег Синегубов
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