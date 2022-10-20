В Харьковской области на мине подорвался автомобиль ГСЧС, погибло два человека

За минувшие сутки в Харьковской области обезвредили 657 взрывоопасных предметов Фото: EPA

"В области все еще очень высокая минная опасность. Вчера в Изюмском районе на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, два человека погибли, еще четверо получили ранения", – написал Синегубов.

По его словам, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий Харьковской области. За минувшие сутки обезвредили 657 взрывоопасных предметов.

Помимо этого, Синегубов отметил, что оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 78-летний житель Изюмского района", – подчеркнул глава ОВА.

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