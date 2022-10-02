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ПРОИСШЕСТВИЯ

Четыре человека, которые погибли на мине в Черниговской области, ехали за грибами – полиция

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Погибли четыре жителя села Киенка, отметили в полиции
Погибли четыре жителя села Киенка, отметили в полиции
Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegrаm

Четыре мужчины, которые погибли на мине в Черниговской области, перестали выходить на связь 1 октября. Об этом 2 октября проинформировала в Fаcebook полиция Черниговской области.

"Вечером 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что четверо жителей села Киенка Черниговского района уехали на автомобиле в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Сегодня утром в лесном массиве Черниговского района был обнаружен уничтоженный взрывом автомобиль. Все четыре человека в машине погибли", – говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, "погибшие проигнорировали временный запрет на посещение лесов и поехали за грибами, автомобиль наехал на неизвестное взрывное устройство и взорвался".

Полиция напомнила украинцам о запрете на посещение лесов и призвала не приближаться к подозрительным предметам, оружию, боеприпасам и взрывным устройствам.

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/pfbid02tXT2xB9DLTyUhYcYtmdKpenACzUTEiei8xsqEtAmb98svyxVD4xwmfeg8hBtiGS3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 октября стало известно уже о трех смертельных случаях с минами, оставшимися в местности, которая ранее была оккупирована российскими войсками.

В Ахтырском районе Сумской области автомобиль "Укртелекома" подорвался на мине, когда съехал с дороги, погиб водитель, еще три человека получили ранения.

В Балаклее Харьковской области во время выезда к пациенту на мине взорвался автомобиль скорой помощи. Погиб водитель, еще один медик тяжело ранен.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, смерть, война, полиция, Черниговская область, война России против Украины, дороги, мины, погибшие, автомобиль, мужчины, грибы
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