Четыре человека, которые погибли на мине в Черниговской области, ехали за грибами – полиция

"Вечером 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что четверо жителей села Киенка Черниговского района уехали на автомобиле в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Сегодня утром в лесном массиве Черниговского района был обнаружен уничтоженный взрывом автомобиль. Все четыре человека в машине погибли", – говорится в сообщении.
По предварительным данным правоохранителей, "погибшие проигнорировали временный запрет на посещение лесов и поехали за грибами, автомобиль наехал на неизвестное взрывное устройство и взорвался".
Полиция напомнила украинцам о запрете на посещение лесов и призвала не приближаться к подозрительным предметам, оружию, боеприпасам и взрывным устройствам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 октября стало известно уже о трех смертельных случаях с минами, оставшимися в местности, которая ранее была оккупирована российскими войсками.
В Ахтырском районе Сумской области автомобиль "Укртелекома" подорвался на мине, когда съехал с дороги, погиб водитель, еще три человека получили ранения.
В Балаклее Харьковской области во время выезда к пациенту на мине взорвался автомобиль скорой помощи. Погиб водитель, еще один медик тяжело ранен.