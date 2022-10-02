Четыре человека, которые погибли на мине в Черниговской области, ехали за грибами – полиция

"Вечером 1 октября в полицию поступило сообщение о том, что четверо жителей села Киенка Черниговского района уехали на автомобиле в неизвестном направлении и перестали выходить на связь. Сегодня утром в лесном массиве Черниговского района был обнаружен уничтоженный взрывом автомобиль. Все четыре человека в машине погибли", – говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, "погибшие проигнорировали временный запрет на посещение лесов и поехали за грибами, автомобиль наехал на неизвестное взрывное устройство и взорвался".

Полиция напомнила украинцам о запрете на посещение лесов и призвала не приближаться к подозрительным предметам, оружию, боеприпасам и взрывным устройствам.

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