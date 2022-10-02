В Черниговской области четыре человека погибли в результате наезда машины на мину в лесу

С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств Фото: depositphotos.com

По его словам, в результате инцидента, который произошел недалеко от села Шестовица, погибли четыре человека – все, кто находился в автомобиле.

"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов", – отметил глава ОВА.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители и пиротехники ГСЧС.

"В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, домохозяйства, обочины у магистралей), общее же – займет годы. Берегите себя и своих родных!" – резюмировал Чаус.