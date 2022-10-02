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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области четыре человека погибли в результате наезда машины на мину в лесу

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С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств
С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств
Фото: depositphotos.com

В Черниговской области на мине в лесу подорвалась машина с мирными жителями. Об этом 2 октября в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, в результате инцидента, который произошел недалеко от села Шестовица, погибли четыре человека – все, кто находился в автомобиле.

"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов", – отметил глава ОВА.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители и пиротехники ГСЧС.

"В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, домохозяйства, обочины у магистралей), общее же – займет годы. Берегите себя и своих родных!" – резюмировал Чаус.

Контекст:

Оккупанты атаковали Чернигов и область с самого начала полномасштабной войны, они сбрасывали на город авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население. Из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Черниговская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают ее с российской территории.

С 20 апреля в Черниговской области для населения действует временный запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств (кроме транзитных путей).

Теги: Россия, Украина, Черниговская область, война России против Украины, разминирование, Вячеслав Чаус
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