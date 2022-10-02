В Сумской области автомобиль "Укртелекома" подорвался на мине. Водитель погиб, три человека в больнице

Инцидент произошел сегодня утром в 8.45 в Ахтырском районе.
По словам Живицкого, машина съехала на обочину дороги возле телебашни.
"В автомобиле было четыре человека, трое в больнице. Один, который был водителем, погиб на месте от полученных травм", – написал глава ОВА.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
"Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области", – подчеркнул Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, сообщали 11 августа в МВД Украины. В регионе неоднократно происходили случаи подрыва транспортных средств в результате наезда на мины.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.