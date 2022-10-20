В Харьковской области с 24 февраля из-под завалов достали тела 265 погибших, спасены 302 человека – ГСЧС

С 24 февраля в Харьковской области погибло минимум 1,5 тыс. мирных жителей Фото: EPA

Он отметил, что за этот период в регионе ликвидировано более 4 тыс пожаров, обезврежено более 30 тыс. взрывоопасных предметов.

"Спасены из-под завалов 302 человека. Завершены аварийно-спасательные работы на 285 разрушенных объектах. Во время проведения разбора завалов изъяты тела 265 погибших", – сказал Волобуев.

Он добавил, что 455 спасателей не прекращали работу на временно оккупированных территориях. Волобуев подчеркнул, что они работали под украинским флагом и категорически отказывались от предложений перейти на сторону россиян.