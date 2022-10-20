В Харьковской области с 24 февраля из-под завалов достали тела 265 погибших, спасены 302 человека – ГСЧС

Он отметил, что за этот период в регионе ликвидировано более 4 тыс пожаров, обезврежено более 30 тыс. взрывоопасных предметов.
"Спасены из-под завалов 302 человека. Завершены аварийно-спасательные работы на 285 разрушенных объектах. Во время проведения разбора завалов изъяты тела 265 погибших", – сказал Волобуев.
Он добавил, что 455 спасателей не прекращали работу на временно оккупированных территориях. Волобуев подчеркнул, что они работали под украинским флагом и категорически отказывались от предложений перейти на сторону россиян.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.
По данным прокуратуры, минимум 1,5 тыс. гражданских лиц, в том числе 76 детей, погибли в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.