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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области с 24 февраля из-под завалов достали тела 265 погибших, спасены 302 человека – ГСЧС

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С 24 февраля в Харьковской области погибло минимум 1,5 тыс. мирных жителей
С 24 февраля в Харьковской области погибло минимум 1,5 тыс. мирных жителей
Фото: EPA

С 24 февраля в Харьковской области из-под завалов разрушенных российскими обстрелами домов спасли 302 человека. Об этом сообщил начальник главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Александр Волобуев на брифинге 20 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что за этот период в регионе ликвидировано более 4 тыс пожаров, обезврежено более 30 тыс. взрывоопасных предметов.

"Спасены из-под завалов 302 человека. Завершены аварийно-спасательные работы на 285 разрушенных объектах. Во время проведения разбора завалов изъяты тела 265 погибших", – сказал Волобуев.

Он добавил, что 455 спасателей не прекращали работу на временно оккупированных территориях. Волобуев подчеркнул, что они работали под украинским флагом и категорически отказывались от предложений перейти на сторону россиян.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.

По данным прокуратуры, минимум 1,5 тыс. гражданских лиц, в том числе 76 детей, погибли в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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