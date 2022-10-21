Оккупанты второй раз за утро нанесли удар по Харькову – мэр

По словам Терехова, под удар российских оккупантов попал Киевский район города Фото: Игорь Терехов / Facebook

"Снова бьют по Киевскому району. Предварительно – без разрушений, жертв и пострадавших", – написал городской голова.

Также мэр уточнил, что количество раненых в результате первого утреннего обстрела возросло до шести человек.

По его словам, тогда российские захватчики нанесли по городу удар ракетами С-300.

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