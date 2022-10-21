Оккупанты второй раз за утро нанесли удар по Харькову – мэр

"Снова бьют по Киевскому району. Предварительно – без разрушений, жертв и пострадавших", – написал городской голова.
Также мэр уточнил, что количество раненых в результате первого утреннего обстрела возросло до шести человек.
По его словам, тогда российские захватчики нанесли по городу удар ракетами С-300.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.