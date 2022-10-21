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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты второй раз за утро нанесли удар по Харькову – мэр

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По словам Терехова, под удар российских оккупантов попал Киевский район города
По словам Терехова, под удар российских оккупантов попал Киевский район города
Фото: Игорь Терехов / Facebook

Российские оккупанты второй раз за утро 21 октября нанесли удар по Харькову. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Снова бьют по Киевскому району. Предварительно – без разрушений, жертв и пострадавших", – написал городской голова.

Также мэр уточнил, что количество раненых в результате первого утреннего обстрела возросло до шести человек.

По его словам, тогда российские захватчики нанесли по городу удар ракетами С-300.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – с 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, С-300, российские оккупанты
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