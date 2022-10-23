Геннадий Гудков: Действия Путина в Украине ничем не отличаются от действий исламистских террористов. ХАМАС тоже запускает ракеты по жилым массивам Израиля

Журналист спросил, как его собеседник расценивает массовое использование Россией против мирных городов Украины иранских дронов-камикадзе.

"Как проявление все возрастающего характера террористической войны, которую ведет [президент России Владимир] Путин против народа Украины. По-другому не скажешь. Потому что Путин делает то, что делают террористы", – ответил Гудков.

Он привел "очень яркий и понятный всем пример" с Ближнего Востока, где движение ХАМАС с территории Палестинской автономии наносит ракетные удары по Израилю.

"Они вот копят, копят, копят эти трубы, к которым они приделывают стабилизаторы, приваривают, начиняют это все взрывчаткой, шариками, там, и прочим – и потом сотнями – а иногда тысячами – в течение какого-то времени запускают на жилые массивы. Ничем не отличаются действия Путина от действий вот этих, как мы говорим, исламистских – а на самом деле исламских – террористов, науськиваемых разными государствами и движениями. По-моему, тем же самым Ираном", – объяснил Гудков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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