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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: Действия Путина в Украине ничем не отличаются от действий исламистских террористов. ХАМАС тоже запускает ракеты по жилым массивам Израиля

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Россияне массово обстреливают мирные украинские города
Россияне массово обстреливают мирные украинские города
Фото: ЕРА

Война, которую Россия ведет против Украины, приобретает террористический характер. Об этом российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, как его собеседник расценивает массовое использование Россией против мирных городов Украины иранских дронов-камикадзе.

"Как проявление все возрастающего характера террористической войны, которую ведет [президент России Владимир] Путин против народа Украины. По-другому не скажешь. Потому что Путин делает то, что делают террористы", – ответил Гудков.

Он привел "очень яркий и понятный всем пример" с Ближнего Востока, где движение ХАМАС с территории Палестинской автономии наносит ракетные удары по Израилю.

"Они вот копят, копят, копят эти трубы, к которым они приделывают стабилизаторы, приваривают, начиняют это все взрывчаткой, шариками, там, и прочим – и потом сотнями – а иногда тысячами – в течение какого-то времени запускают на жилые массивы. Ничем не отличаются действия Путина от действий вот этих, как мы говорим, исламистских – а на самом деле исламских – террористов, науськиваемых разными государствами и движениями. По-моему, тем же самым Ираном", – объяснил Гудков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

Впоследствии обстрелы со стороны оккупантов продолжились.

23 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с момента первого применения иранских дронов-камикадзе Shahed-136 таких БПЛА сбито уже 273, некоторые попали в цель.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, ислам, война, террористы, ХАМАС, исламисты, Геннадий Гудков, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
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