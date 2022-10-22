Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами

Артист в публикации прокомментировал умышленные обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры Украины.

"Тем нелюдям, что подло бьют своими ракетами по гражданским людям и украинским городам, мы с ребятами из 28-й ОМБР можем сказать только одно: вы уже проиграли. Вы ничего не можете противопоставить нашим воинам на поле боя и являетесь банальными, крупнейшими в мире на сегодня террористами. Победа за нами", – написал Вакарчук.

Контекст:

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.