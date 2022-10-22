Кулеба назвал преднамеренные обстрелы РФ украинской гражданской инфраструктуры геноцидом и призвал партнеров принять решения по ПВО для Украины

"Преднамеренные удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины являются частью российского геноцида украинцев. Статья 2(с) Конвенции о геноциде: "Умышленное создание группе условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение", – написал он.
Deliberate strikes on Ukraine’s critical civilian infrastructure are part of Russia’s genocide of Ukrainians. Article 2(c) of the Genocide Convention: “Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part”.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022
Кулеба также призвал страны-партнеров помочь Украине с системами противовоздушной обороны.
"Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", – написал он.
Saturday in Ukraine starts with a barrage of Russian missiles aimed at critical civilian infrastructure. We have intercepted part of them, others hit targets. Air defense saves lives. There should not be a minute of delay in capitals deciding on air defense systems for Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.