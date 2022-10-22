Кулеба назвал преднамеренные обстрелы РФ украинской гражданской инфраструктуры геноцидом и призвал партнеров принять решения по ПВО для Украины

Кулеба: Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру Фото: EPA

"Преднамеренные удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины являются частью российского геноцида украинцев. Статья 2(с) Конвенции о геноциде: "Умышленное создание группе условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение", – написал он.

Deliberate strikes on Ukraine’s critical civilian infrastructure are part of Russia’s genocide of Ukrainians. Article 2(c) of the Genocide Convention: “Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part”. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

Кулеба также призвал страны-партнеров помочь Украине с системами противовоздушной обороны.

"Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", – написал он.