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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба назвал преднамеренные обстрелы РФ украинской гражданской инфраструктуры геноцидом и призвал партнеров принять решения по ПВО для Украины

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Кулеба: Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру
Кулеба: Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру
Фото: EPA

Умышленные обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры Украины являются частью российского геноцида украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 22 октября.

"Преднамеренные удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины являются частью российского геноцида украинцев. Статья 2(с) Конвенции о геноциде: "Умышленное создание группе условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение", – написал он.

Кулеба также призвал страны-партнеров помочь Украине с системами противовоздушной обороны.

"Суббота в Украине начинается с залпа российских ракет, нацеленных на важнейшую гражданскую инфраструктуру. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", – написал он.

Контекст:

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетовчасть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в ЧерновицкойКиевскойСумской и Черниговской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, ПВО, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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