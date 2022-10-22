Оккупанты ударили ракетами по двум объектам критической инфраструктуры в Николаевской области – ОК "Юг"

"Утром враг нанес массированный удар с акватории Черного моря высокоточными ракетами "Калибр" по объектам критической инфраструктуры Украины! В южных регионах поражено четыре таких объекта. По одному в Одесской и Кировоградской областях, два – в Николаевской", – говорится в сообщении.
Отмечается, что силы ПВО во время этой атаки сбили четыре крылатые ракеты над Одесской областью и одну над Николаевской.
В Николаеве сейчас проблемы с электричеством. Глава ОВА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщили, что специалисты восстанавливают электроснабжение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.