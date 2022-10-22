Оккупанты ударили ракетами по двум объектам критической инфраструктуры в Николаевской области – ОК "Юг"

На юге Украины ракеты попали в четыре объекта критической инфраструктуры Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Утром враг нанес массированный удар с акватории Черного моря высокоточными ракетами "Калибр" по объектам критической инфраструктуры Украины! В южных регионах поражено четыре таких объекта. По одному в Одесской и Кировоградской областях, два – в Николаевской", – говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ПВО во время этой атаки сбили четыре крылатые ракеты над Одесской областью и одну над Николаевской.

В Николаеве сейчас проблемы с электричеством. Глава ОВА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич сообщили, что специалисты восстанавливают электроснабжение.

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