Из-за российских атак ряд поездов задерживается – "Укрзалізниця"

В компании отметили, что поезда следуют под резервными тепловозами, некоторые рейсы задерживаются.
Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:
№81 Киев – Ужгород;
№1 Харьков – Ивано-Франковск;
№119 Запорожье – Львов;
№755 Киев – Луцк.
"Напоминаем, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении", – добавили в сообщении.
За актуальным расписанием рейсов можно следить на портале uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалов доступны в приложении и чат-боте, напомнили в компании.
"Как всегда, ни одного отмененного рейса, ваша железная дорога продолжает движение", – подчеркнули в "Укрзалізниці".
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. Также есть попадания в Ровенской области. В Волынской области есть прилеты, часть Луцка без света.
Часть ракет – в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях – сбили украинские военные.