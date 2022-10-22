Из-за российских атак ряд поездов задерживается – "Укрзалізниця"

Ни один рейс не отменили, подчеркнули в "Укрзалізниці" Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что поезда следуют под резервными тепловозами, некоторые рейсы задерживаются.

Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

№81 Киев – Ужгород;

№1 Харьков – Ивано-Франковск;

№119 Запорожье – Львов;

№755 Киев – Луцк.

"Напоминаем, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, пассажиры ожидают в укрытиях. В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении", – добавили в сообщении.

За актуальным расписанием рейсов можно следить на портале uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалов доступны в приложении и чат-боте, напомнили в компании.

"Как всегда, ни одного отмененного рейса, ваша железная дорога продолжает движение", – подчеркнули в "Укрзалізниці".