Оккупанты повторно обстреляли энергетический объект в Волынской области – глава ОВА

Погуляйко сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет Фото: Юрій Погуляйко / Facebook

"Враг снова атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно – пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении.

Погуляйко отметил, что соответствующие службы уже работают.

Россияне обстреляли Волынскую область утром 22 октября. Погуляйко сообщал, что в отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщал, что часть областного центра осталась без света. Также ударной волной поврежден частный дом, есть пострадавший.