Оккупанты повторно обстреляли энергетический объект в Волынской области – глава ОВА

"Враг снова атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно – пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении.
Погуляйко отметил, что соответствующие службы уже работают.
Россияне обстреляли Волынскую область утром 22 октября. Погуляйко сообщал, что в отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь.
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщал, что часть областного центра осталась без света. Также ударной волной поврежден частный дом, есть пострадавший.
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области есть прилеты, часть Луцка без света.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.