На границе с Польшей в очередях стоят около 400 автомобилей и 30 автобусов

На границе с Польшей огромные очереди из автомобилей Фото: depositphotos.com

"Возле ПП "Устилуг" ожидают 100 легковых автомобилей, "Угринов" – 40 машин, "Рава-Русская" – 40 легковушек и пять автобусов, "Грушев" – 15 легковых автомобилей и пять автобусов; "Краковец" – 100 автомобилей и 10 автобусов, "Шегини" – 60 легковушек и 10 автобусов, "Смольница" – 25 машин", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на границе со Словацкой Республикой возле ПП "Ужгород" находятся 20 легковых автомобилей и три автобуса, возле ПП "Тиса" на границе с Венгрией – 20 легковых машин и 15 автобусов.