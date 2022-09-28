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ОБЩЕСТВО

На границе с Польшей в очередях стоят около 400 автомобилей и 30 автобусов

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На границе с Польшей огромные очереди из автомобилей
На границе с Польшей огромные очереди из автомобилей
Фото: depositphotos.com

На пунктах пропуска "Устилуг" (Волынская область) и "Краковец" (Львовская область) скопилось большое количеств транспорта. Об этом 28 сентября сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

"Возле ПП "Устилуг" ожидают 100 легковых автомобилей, "Угринов" – 40 машин, "Рава-Русская" – 40 легковушек и пять автобусов, "Грушев" – 15 легковых автомобилей и пять автобусов; "Краковец" – 100 автомобилей и 10 автобусов, "Шегини" – 60 легковушек и 10 автобусов, "Смольница" – 25 машин", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на границе со Словацкой Республикой возле ПП "Ужгород" находятся 20 легковых автомобилей и три автобуса, возле ПП "Тиса" на границе с Венгрией – 20 легковых машин и 15 автобусов.

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Контекст:

Госпогранслужба сообщала, что в пунктах пропуска на украинско-польской границе с 1 сентября проходят пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.

Теги: транспорт, Польша, автомобили, Ужгород, Волынская область, граница, Госпогранслужба, Львовская область, Рава-Русская, Шегини, очереди
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