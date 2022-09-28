На границе с Польшей в очередях стоят около 400 автомобилей и 30 автобусов

"Возле ПП "Устилуг" ожидают 100 легковых автомобилей, "Угринов" – 40 машин, "Рава-Русская" – 40 легковушек и пять автобусов, "Грушев" – 15 легковых автомобилей и пять автобусов; "Краковец" – 100 автомобилей и 10 автобусов, "Шегини" – 60 легковушек и 10 автобусов, "Смольница" – 25 машин", – говорится в сообщении.
Сообщается, что на границе со Словацкой Республикой возле ПП "Ужгород" находятся 20 легковых автомобилей и три автобуса, возле ПП "Тиса" на границе с Венгрией – 20 легковых машин и 15 автобусов.
Госпогранслужба сообщала, что в пунктах пропуска на украинско-польской границе с 1 сентября проходят пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.