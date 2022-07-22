С 25 июля начнут действовать новые правила перевозки животных через границу с Польшей – ГПСУ

В Польшу снова можно будет ввозить только чипированных животных Фото: depositphotos.com

Правила вступят в силу с 25 июля.

"Пересечение границы с домашними животными будет возможно только при следующих условиях: животное имеет имплантированный микрочип; животное вакцинировано от бешенства (вакцинация должна быть актуальной и проведенной не раньше установления микрочипа); животное имеет действующий ветеринарный паспорт европейского образца, который выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установку микрочипа и проведение вакцинации", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Госпродпотребслужбы уточнили, что для упрощения процедуры пересечения границы польские таможенные и ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования.

"В случае дальнейшего перемещения в страну, где такое исследование необходимо, владелец домашних животных может провести тестирование в Польше. Расходы на исследования и другие необходимые ветеринарные процедуры несет владелец животного", – говорится в сообщении.