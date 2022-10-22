В результате ракетных ударов в Ровенской области повреждены электроподстанции, в Ровно тоже есть прилеты

В Ровно и части Ровенского района сейчас проблемы с электричеством Фото: depositphotos.com

По предварительной информации, жертв нет. Жители близлежащих территорий оперативно эвакуированы в безопасные места.

"Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города. Работаю на месте происшествия. Поручил профильным заместителям каждому по своему направлению максимально мобилизовать усилия. В частности, направить коммунальщиков для ликвидации последствий ракетного удара: уборка, стекло и т.д. В медицинских учреждениях города уже развернули пункты предоставления медицинской помощи", – написал мэр.

Позднее он сообщил, что электроснабжение в городе постепенно восстанавливают, но возможны перебои с интернетом и водоснабжением. Также возможны перебои в работе сирен, про сигнал тревоги будет объявлять патрульная полиция в громковорители.

В результате российских ракетных ударов в Ровенской области повреждены электроподстанции, жертв нет, сообщил глава ОВА Виталий Коваль в видеообращении в Facebook.

"Сегодня утром враг нанес ракетные удары по Ровенской области. Была успешная работа ПВО, но, к сожалению, некоторые ракеты попали в цель. На данный момент в части Ровенского района отсутствует электропитание. Службы ГСЧС, "Укрэнерго", облэнерго работают над ликвидацией последствий. В ближайшее время возобновим электропитание", – сказал он.

Глава ОВА добавил, что из-за отсутствия электроэнергии сирены в Ровенском районе не работают. На улицы выведут машины ГСЧС и патрульной полиции, которые будут объявлять тревогу, на территории пожарных частей будут включаться громкоговорители.

Также за объявлениями можно следить в официальных Telegram-каналах, и в FM-диапазоне на "Радіо Трек".