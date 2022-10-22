Масштаб повреждений энергообъектов от сегодняшних ракетных атак сопоставим или может превышать ущерб от ударов 10–12 октября – "Укрэнерго"

"22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты "Укрэнерго" стараются как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах, которые остались без света. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий.

"Также сейчас вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", – сообщили в "Укрэнерго".

В компании пояснили, что диспетчеры принимают решение о временном ограничении потребителей, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного Россией разрушения электросетей.

В "Укрэнерго" попросили бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00.

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.