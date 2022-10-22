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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Масштаб повреждений энергообъектов от сегодняшних ракетных атак сопоставим или может превышать ущерб от ударов 10–12 октября – "Укрэнерго"

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"Укрэнерго" ограничила энергоснабжение в 10 областях и столице
"Укрэнерго" ограничила энергоснабжение в 10 областях и столице
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

22 октября оккупанты организовали массированную ракетную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, "Укрэнерго" начала вынужденные отключения электричества. Сообщение об этом опубликовано в Telegram компании.

"22 октября рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября", – говорится в сообщении. 

В компании отметили, что специалисты "Укрэнерго" стараются как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах, которые остались без света. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. 

"Также сейчас вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", – сообщили в "Укрэнерго".

В компании пояснили, что диспетчеры принимают решение о временном ограничении потребителей, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного Россией разрушения электросетей.

В "Укрэнерго" попросили бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы – с 6.00 до 11.00 и с 17.00 до 23.00.

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма. 

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетовчасть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в ЧерновицкойКиевскойСумской и Черниговской областях.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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