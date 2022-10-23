"Имеем дело с террористами". Зеленский заявил, что ультиматумы по поводу ЗАЭС должна ставить МАГАТЭ, а не РФ

По словам президента Украины, мир позволяет России шантажировать возможным использованием ЗАЭС как ядерным оружием.
"Я благодарен МАГАТЭ, они "осуждают", они там были, миссия уже сработала, они смело туда поехали, но... Почему постоянно после слова "но" у нас три точки? Мы не знаем, чем все закончится, потому что нужно быть мощными, серьезными и сказать очень просто: "[Нужна] демилитаризация атомной станции", – сказал Зеленский.
По его словам, необходимы "не просто слова", а выход с ЗАЭС "всех боевиков", которых, по данным президента, остается около 500, "вооруженных и со взрывчаткой".
"[Нужны] не просто призывы, а серьезные условия от МАГАТЭ, от партнеров, от Европы, от всего мира, резолюции ООН: выход завтра срочно, иначе МАГАТЭ должно разорвать с Россией отношения, выбросить их из той или иной международной организации, с этим связанной. Такие шаги должны быть мощными, не только "диалог", – заявил Зеленский.
Он назвал российских оккупантов террористами.
"Мы имеем дело с террористами. Мы не должны отвечать постоянно на какие-то условия, мы сами должны показывать, что мир крепче любого террориста и "ты, террорист, должен теперь делать и выполнять наши условия, чтобы мы с тобой в принципе сели за стол переговоров, чтобы мы в принципе с тобой говорили". [...] Это мир будет решать, с кем из России иметь договоренности", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что сегодня россияне на ЗАЭС – "террористы и отношение должно быть соответствующее".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".