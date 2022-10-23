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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили уже 273 иранских дрона-камикадзе Shahed-136 – Воздушные силы

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С 13 сентября ВСУ сбили 273 БПЛА Shahed-136, сказал Игнат
С 13 сентября ВСУ сбили 273 БПЛА Shahed-136, сказал Игнат
Фото: Віталій Кличко / Facebook

С середины сентября подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили более 270 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые используют в войне российские оккупанты.

Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе, который сбили в Купянске Харьковской области 13 сентября, мы уже имеем сбитых 273 Shahed-136… Понятно, что некоторые дроны попали в цель", – сказал он.

Игнат добавил, что, кроме БПЛА Shahed-136, российские оккупанты применяют в Украине также Shahed-131 (меньше по размерам и имеет небольшую боевую часть). Кроме того, ВСУ сбили еще четыре дрона Mohajer-6.

По мнению спикера командования Воздушных сил ВСУ, сравнивать стоимость сбивания иранских дронов для Украины со стоимостью их закупки Россией некорректно.

"Каждый летящий на цель дрон… планирует ее уничтожить (его туда направляют)… Если это объект какой-то инфраструктуры или важный объект государства – военный или гражданский, то надо учитывать стоимость того, что действительно будет поражено", – отметил Игнат.

По его словам, даже сбитые ВСУ российские БПЛА "Орлан-10" – важная цель, так как они указывает координаты в реальном режиме времени для артиллерии и для ракет врага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана более 2400 дронов-камикадзе. 19 октября он рассказал, что украинские военные сбили 233 дрона Shahed-136.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном. Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА.

В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.

Иран при этом отрицает поставки дронов российской армии и потребовал от Украины документальные подтверждения, что РФ применяет иранские дроны на войне.

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Теги: Россия, Украина, Иран, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, инфраструктура, Воздушные силы Украины, спикер, потери армии России, российские оккупанты, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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