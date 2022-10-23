ВСУ уничтожили уже 273 иранских дрона-камикадзе Shahed-136 – Воздушные силы

Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"На сегодняшний день, с момента первого применения дрона-камикадзе, который сбили в Купянске Харьковской области 13 сентября, мы уже имеем сбитых 273 Shahed-136… Понятно, что некоторые дроны попали в цель", – сказал он.

Игнат добавил, что, кроме БПЛА Shahed-136, российские оккупанты применяют в Украине также Shahed-131 (меньше по размерам и имеет небольшую боевую часть). Кроме того, ВСУ сбили еще четыре дрона Mohajer-6.

По мнению спикера командования Воздушных сил ВСУ, сравнивать стоимость сбивания иранских дронов для Украины со стоимостью их закупки Россией некорректно.

"Каждый летящий на цель дрон… планирует ее уничтожить (его туда направляют)… Если это объект какой-то инфраструктуры или важный объект государства – военный или гражданский, то надо учитывать стоимость того, что действительно будет поражено", – отметил Игнат.

По его словам, даже сбитые ВСУ российские БПЛА "Орлан-10" – важная цель, так как они указывает координаты в реальном режиме времени для артиллерии и для ракет врага.

Война России против Украины. Главное (обновляется)