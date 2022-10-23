Ночью в Украине сбили 16 дронов Shahed-136 – командование Воздушных сил

"В ночь на 23 октября противник уже "традиционно" атаковал юг страны ударными дронами-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Николаевской области уничтожено 11 вражеских дронов, еще три Shahed-136 сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны", – говорится в сообщении.

Еще два беспилотника, которым удалось прорваться с южного направления, уничтожены на востоке и севере Украины.

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