"Иран поставляет убийства украинцев". Зеленский обвинил во лжи Тегеран, отрицающий поставки РФ дронов-камикадзе

Президент Украины отвечал на вопрос об использовании Россией против Украины иранских дронов-камикадзе, и он напомнил, что после того, как иранские военные сбили в январе 2020 года пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", официальный Тегеран тоже не сразу подтвердил свою причастность.

"Тегеран обещал возмещение семьям, которые потеряли родных и близких, [...] и что они сделали? Они не сделали ничего, ноль. Они ничем не помогли", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "это и есть их отношение" и им нельзя верить.

"Это и есть их вранье, которое я связываю с их руководством и не боюсь об этом говорить. Сейчас – это вторая трагическая ситуация", – считает президент Украины.

По его словам, передачу России Ираном дронов-камикадзе подтверждали разведки ряда стран, и украинская власть неоднократно вызывала представителей Ирана на разговор об этом, и каждый раз иранские власти отрицали передачу.

"О каком доверии говорить? Иран поставляет им дроны, поставляет им убийства украинцев. Это их договоренности. Договоренности за деньги. Вот такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцев продолжают убивать "не один, не два, не пять, а сотни" дронов из Ирана.

"Мы знаем, что договоренность о тысяче идет, но сотни – точно переданы", – отметил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)