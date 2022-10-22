Конгрессмены США побывали на месте атак иранских дронов в Киеве и заявили, что помогут бороться с ними

Конгрессмены подчеркнули, что у Украины есть двухпартийная поддержка США Фото: Representative Jim Himes / Facebook

В частности, глава делегации демократ Джим Хаймс побывал "недалеко от места недавней атаки беспилотников на электростанцию в Киеве", говорится в сообщении.

Хаймс сказал CNN, что визит был направлен на демонстрацию солидарности с Украиной, которая, по его словам, "борется за демократию, о которой так заботится большая часть мира".

"Мы все чувствовали, что очень важно быть здесь в составе двухпартийной делегации, чтобы сделать заявление о том, что народ и правительство США поддерживают народ и правительство Украины", – подчеркнул Хаймс.

В свою очередь, республиканец Майк Тернер, отвечая на вопрос, может ли измениться формат американской помощи в случае, если республиканцы получат большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, подчеркнул, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку, и она будет продолжаться.

Тернер отметил, что поставки оружия и разведывательных данных США Украине будут меняться по мере изменения характера угрозы.

"Мы рассматриваем как противовоздушную оборону, так и способы, которыми мы можем победить эти беспилотники. Но мы собираемся сделать это вместе. Наши цели совпадают", – сказал конгрессмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Обломки дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые Россия запустила в ходе серии атак на критически важную инфраструктуру Украины, были отправлены в США для изучения, утверждает со ссылкой на источники The Washington Post.

Во время визита в Украину члены Палаты представителей также встретились с президентом Владимиром Зеленским и обсудили предоставление Украине систем ПВО.