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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Конгрессмены США побывали на месте атак иранских дронов в Киеве и заявили, что помогут бороться с ними

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Конгрессмены подчеркнули, что у Украины есть двухпартийная поддержка США
Конгрессмены подчеркнули, что у Украины есть двухпартийная поддержка США
Фото: Representative Jim Himes / Facebook

Американские конгрессмены, прибывшие в Украину в составе двухпартийной делегации, 21 октября посетили места атак иранских дронов в Киеве. Об этом сообщил CNN.

В частности, глава делегации демократ Джим Хаймс побывал "недалеко от места недавней атаки беспилотников на электростанцию в Киеве", говорится в сообщении. 

Хаймс сказал CNN, что визит был направлен на демонстрацию солидарности с Украиной, которая, по его словам, "борется за демократию, о которой так заботится большая часть мира".

"Мы все чувствовали, что очень важно быть здесь в составе двухпартийной делегации, чтобы сделать заявление о том, что  народ и правительство США поддерживают народ и правительство Украины", – подчеркнул Хаймс. 

В свою очередь, республиканец Майк Тернер, отвечая на вопрос, может ли измениться формат американской помощи в случае, если республиканцы получат большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, подчеркнул, что Украина имеет мощную двухпартийную поддержку, и она будет продолжаться.

Тернер отметил, что поставки оружия и разведывательных данных США Украине будут меняться по мере изменения характера угрозы.

"Мы рассматриваем как противовоздушную оборону, так и способы, которыми мы можем победить эти беспилотники. Но мы собираемся сделать это вместе. Наши цели совпадают", – сказал конгрессмен. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Обломки дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые Россия запустила в ходе серии атак на критически важную инфраструктуру Украины, были отправлены в США для изучения, утверждает со ссылкой на источники The Washington Post. 

Во время визита в Украину члены Палаты представителей также встретились с президентом Владимиром Зеленским и обсудили предоставление Украине систем ПВО.

Контекст:

США, как отмечал Зеленский, занимают позицию лидера среди стран, поддерживающих Украину. В Пентагоне 14 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,2 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $17,6 млрд.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед". Кроме того, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти 19 октября заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что ряд представителей Республиканской партии выступают за сокращение помощи для Украины.

Теги: Киев, США, Конгресс США, ПВО, беспилотники, Республиканская партия, война России против Украины, Демократическая партия, Майк Тернер
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