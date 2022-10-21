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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки. В повестке дня – защита неба, удары по оккупантам и продвижение ВСУ

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Зеленский: Основные пункты повестки дня совершенно очевидны
Зеленский: Основные пункты повестки дня совершенно очевидны
Фото: president.gov.ua

21 октября президент провел заседание ставки верховного главнокомандующего, проинформировал сайт главы государства.

С докладами выступали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. 

"Основные пункты повестки дня совершенно очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры", – сообщил Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram.

Залужный и Буданов, согласно релизу, рассказали о ситуации на основных направлениях фронта, об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайшее время. 

На заседании скоординировали дальнейшие шаги по защите и деоккупации территорий Украины.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов. Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск", – сообщили в Офисе президента. 

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущие заседания прошли 11-го и 14 октября

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, зима, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Валерий Залужный, обращение, Кирилл Буданов, деоккупация, контрнаступление
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