Зеленский провел заседание ставки. В повестке дня – защита неба, удары по оккупантам и продвижение ВСУ

С докладами выступали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Основные пункты повестки дня совершенно очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры", – сообщил Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram.

Залужный и Буданов, согласно релизу, рассказали о ситуации на основных направлениях фронта, об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайшее время.

На заседании скоординировали дальнейшие шаги по защите и деоккупации территорий Украины.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов. Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск", – сообщили в Офисе президента.