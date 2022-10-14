Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили деоккупацию и подготовку к зиме

Зеленский обсудил с командованием армии ситуацию на фронте Фото: president.gov.ua

Участники заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, руководителя разведки Кирилла Буданова и командующих войсками оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайшее время.

Также были определены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий.

Участники заседания рассмотрели вопросы материально-технического обеспечения войск, в том числе бесперебойных поставок боеприпасов, и подготовки к зиме.

Они обсудили дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию ставки присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.