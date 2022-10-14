Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили деоккупацию и подготовку к зиме

Участники заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, руководителя разведки Кирилла Буданова и командующих войсками оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайшее время.
Также были определены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий.
Участники заседания рассмотрели вопросы материально-технического обеспечения войск, в том числе бесперебойных поставок боеприпасов, и подготовки к зиме.
Они обсудили дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.
В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.
Также к заседанию ставки присоединились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В результате успешного контрнаступления украинская армия только на востоке Украины освободила около 9 тыс. км² территории и практически полностью освободила от оккупантов Харьковскую область.
Также ВСУ продвигаются на юге. В Херсонской области деоккупированы 1170 км² территории, сообщили в оперативном командовании "Юг" 9 октября, пишет "Укринформ". В Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов, из них 29 – за октябрь, рассказал 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
6 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины абсолютно готовы к зиме в плане обеспечения обмундированием.