Зеленский о сегодняшнем заседании ставки: Утвержденные планы точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов

Зеленский сообщил, что основным на заседании были вопросы освобождения украинской земли от российских оккупантов и вооружения, которое для этого необходимо. Также речь шла о материальном обеспечении украинских защитников и противодействии новым видам оружия, которые применяет противник.
"Конечно, не могу разглашать конкретные вопросы, обсуждаемые ставкой. Но большинство докладов, принятые отчеты и утвержденные планы точно обрадуют украинцев. И точно огорчат оккупантов. Потому что за все их зло они будут отвечать. Будут отвечать перед нашим оружием, перед украинским судом и перед международным правом. Никто из них от этого не уйдет", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущие заседания прошли 26-го и 30 сентября.