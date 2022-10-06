Зеленский о сегодняшнем заседании ставки: Утвержденные планы точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов

Зеленский сообщил, что основным на заседании были вопросы освобождения украинской земли от российских оккупантов и вооружения, которое для этого необходимо. Также речь шла о материальном обеспечении украинских защитников и противодействии новым видам оружия, которые применяет противник.

"Конечно, не могу разглашать конкретные вопросы, обсуждаемые ставкой. Но большинство докладов, принятые отчеты и утвержденные планы точно обрадуют украинцев. И точно огорчат оккупантов. Потому что за все их зло они будут отвечать. Будут отвечать перед нашим оружием, перед украинским судом и перед международным правом. Никто из них от этого не уйдет", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)