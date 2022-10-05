Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалось противодействие новым видам оружия РФ

По словам президента, представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

"Среди других важных рассмотренных вопросов – стабилизация на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду. Шаг за шагом двигаемся к победе. Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили от оккупантов 1534 населенных пункта.

По данным Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

В последние недели участились случаи использования российскими оккупантами ракет "Искандер". В частности, 29 сентября противник ударил ими по Днепру.