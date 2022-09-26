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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстановка на фронте, обеспечение войск, новое оружие РФ. Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

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Зеленский провел заседание ставки, где участники заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте
Зеленский провел заседание ставки, где участники заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила 26 сентября его пресс-служба.

Участники заседания заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте. Кроме того, были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

"Было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Президент отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед", – говорится в сообщении.

Также участники отдельно остановились на вопросе применения РФ новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Теги: Украина, война, вооружение, боеприпасы, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, войска, деоккупация
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