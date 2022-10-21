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Байден выразил обеспокоенность из-за намерений республиканцев сократить помощь Украине

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14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн
14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что ряд представителей Республиканской партии выступают за сокращение помощи для Украины. Об этом 20 октября сообщил телеканал CNN.

"Да, я обеспокоен тем, что они сказали, что сократят помощь", – сказал президент США во время визита в штат Пенсильвания.

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти 19 октября заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, отметил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины, и администрация Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

По данным телеканала, в Конгрессе США сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине в размере около $50 млрд.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В Пентагоне 4 октября сообщили, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, с 2014 года – более $19,6 млрд, с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $16,8 млрд.

14 октября Байден подписал распоряжение, согласно которому США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.

Теги: Россия, Украина, Джо Байден, помощь, Республиканская партия, война России против Украины
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