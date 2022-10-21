Байден выразил обеспокоенность из-за намерений республиканцев сократить помощь Украине

"Да, я обеспокоен тем, что они сказали, что сократят помощь", – сказал президент США во время визита в штат Пенсильвания.

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти 19 октября заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, отметил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины, и администрация Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

По данным телеканала, в Конгрессе США сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине в размере около $50 млрд.