"США продолжат тесно сотрудничать с правительством Великобритании". Байден отреагировал на отставку Трасс

"Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов, включая привлечение России к ответственности за ее войну против Украины. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку мы вместе работаем над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны", – написал он после того, как Трасс заявила об уходе в отставку.
I thank Prime Minister Liz Truss for her partnership on a range of issues including holding Russia accountable for its war against Ukraine.— President Biden (@POTUS) October 20, 2022
We will continue our close cooperation with the U.K. government as we work together to meet the global challenges our nations face.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
20 октября Трасс объявила, что уходит в отставку. Она будет оставаться на должности, пока не выберут нового главу Консервативной партии (ожидается, что это произойдет до 31 октября). Как отметил Sky News, у Трасс самый короткий срок пребывания на должности среди всех британских премьер-министров – 45 дней. Второй самый короткий срок был у Джорджа Каннинга, чье премьерство продлилось 118 дней, прежде чем он скоропостижно скончался в 1827 году.
Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ. Кризис спровоцировали именно эти планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями, писала "Русская служба BBC".
Правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. В ситуацию пришлось вмешиваться Банку Англии, отмечало агентство Reuters. Провал бюджета по сокращению налогов потряс финансовые рынки и привел к "восстанию" в Консервативной партии, сообщил телеканал CNBC.