"США продолжат тесно сотрудничать с правительством Великобритании". Байден отреагировал на отставку Трасс

"Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов, включая привлечение России к ответственности за ее войну против Украины. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку мы вместе работаем над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны", – написал он после того, как Трасс заявила об уходе в отставку.

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.

20 октября Трасс объявила, что уходит в отставку. Она будет оставаться на должности, пока не выберут нового главу Консервативной партии (ожидается, что это произойдет до 31 октября). Как отметил Sky News, у Трасс самый короткий срок пребывания на должности среди всех британских премьер-министров – 45 дней. Второй самый короткий срок был у Джорджа Каннинга, чье премьерство продлилось 118 дней, прежде чем он скоропостижно скончался в 1827 году.

Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ. Кризис спровоцировали именно эти планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями, писала "Русская служба BBC".

Правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. В ситуацию пришлось вмешиваться Банку Англии, отмечало агентство Reuters. Провал бюджета по сокращению налогов потряс финансовые рынки и привел к "восстанию" в Консервативной партии, сообщил телеканал CNBC.