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20 октября, 2022
 
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"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс

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Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года
Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года
Фото: EPA

Кот Ларри, который живет на Даунинг-стрит c 2011 года, 20 октября в Twitter прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

"Король [Чарльз III] попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается достаточно долго", – сказано в сообщении.

Трасс была четвертым премьер-министром, возле которого жил Ларри.

Контекст:

Как писало о коте Ларри издание The Guardianон проживает на Даунинг-стрит с 15 февраля 2011 года и стал первым котом, получившим официальный титул главного мышелова. Он был "принят на работу" из приюта для собак и кошек Баттерси по рекомендации за его навыки игры с мышью.

За этом время Ларри жил с четырьмя премьер-министрами: Дэвидом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Трасс.

Теги: Великобритания, премьер-министр, Лиз Трасс
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