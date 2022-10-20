"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс

"Король [Чарльз III] попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается достаточно долго", – сказано в сообщении.

Трасс была четвертым премьер-министром, возле которого жил Ларри.

Контекст:

Как писало о коте Ларри издание The Guardian, он проживает на Даунинг-стрит с 15 февраля 2011 года и стал первым котом, получившим официальный титул главного мышелова. Он был "принят на работу" из приюта для собак и кошек Баттерси по рекомендации за его навыки игры с мышью.

За этом время Ларри жил с четырьмя премьер-министрами: Дэвидом Кэмероном, Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и Трасс.