В Консервативной партии Великобритании рассказали, как будут выбирать нового главу правительства. Замену Трасс найдут на следующей неделе

Имя нового лидера партии может быть названо до 31 октября, заявил глава "Комитета 1922 года" (парламентской группы Консервативной партии) сэр Грэм Брэди. Председатель партии консерваторов Джейк Берри добавил, что процесс выборов будет завершен 28 октября. Если же претендент окажется только один, то все произойдет еще раньше.
В политсиле ужесточили требования к претендентам. Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии (ранее было достаточно 20). Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило руководство консерваторов.
В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов начнется 20 октября вечером и закроется в 14.00 в понедельник, 24 октября.
Голосование депутатов состоится между 15.30 и 17.30 24 октября. Если будет выдвинуто три кандидата, претендент с наименьшим количеством голосов будет исключен. Результат голосования будет объявлен в 18.00. Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии.
В то же время другие британские политсилы, в частности лейбористы, либеральные демократы и Шотландская национальная партия, после неудачи правительства Трасс призвали к проведению досрочных парламентских выборов, пишет BBC. Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер на фоне сообщения об отставке премьер-министра заявил, что у Консервативной партии больше нет мандата на управление.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
20 октября Трасс объявила, что уходит в отставку. Как отметил Sky News, у Трасс самый короткий срок пребывания на должности среди всех британских премьер-министров – 45 дней. Второй самый короткий срок был у Джорджа Каннинга, чье премьерство продлилось 118 дней, прежде чем он скоропостижно скончался в 1827 году.
Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ. Кризис спровоцировали именно эти планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями, писала "Русская служба BBC".
Правительство не объяснило, где будет брать деньги, что напугало финансистов и союзников Британии. В ситуацию пришлось вмешиваться Банку Англии, отмечало агентство Reuters. Провал бюджета по сокращению налогов потряс финансовые рынки и привел к "восстанию" в Консервативной партии, сообщил телеканал CNBC.