В Консервативной партии Великобритании рассказали, как будут выбирать нового главу правительства. Замену Трасс найдут на следующей неделе

Трасс объявила об отставке 20 октября, и уже до конца месяца у нее должен появиться преемник Фото: EPA

Имя нового лидера партии может быть названо до 31 октября, заявил глава "Комитета 1922 года" (парламентской группы Консервативной партии) сэр Грэм Брэди. Председатель партии консерваторов Джейк Берри добавил, что процесс выборов будет завершен 28 октября. Если же претендент окажется только один, то все произойдет еще раньше.

В политсиле ужесточили требования к претендентам. Кандидат в премьеры сможет баллотироваться, получив поддержку по меньшей мере 100 депутатов Консервативной партии (ранее было достаточно 20). Если это удастся сделать только одному претенденту, то он автоматически станет новым главой партии и премьером Британии, заявило руководство консерваторов.

В Палате общин британского парламента консерваторы имеют 357 мандатов, то есть кандидатов на должность может быть не больше трех. Выдвижение кандидатов начнется 20 октября вечером и закроется в 14.00 в понедельник, 24 октября.

Голосование депутатов состоится между 15.30 и 17.30 24 октября. Если будет выдвинуто три кандидата, претендент с наименьшим количеством голосов будет исключен. Результат голосования будет объявлен в 18.00. Пара кандидатов, как ожидается, примет участие в телевизионных дебатах. После этого со вторника по пятницу состоится онлайн-голосование среди всех членов Консервативной партии.

В то же время другие британские политсилы, в частности лейбористы, либеральные демократы и Шотландская национальная партия, после неудачи правительства Трасс призвали к проведению досрочных парламентских выборов, пишет BBC. Лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер на фоне сообщения об отставке премьер-министра заявил, что у Консервативной партии больше нет мандата на управление.