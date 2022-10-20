Глава МВД Британии покинула свой пост и в письме Трасс написала, что "отставка – это правильный поступок"

В письме Трасс Браверман (на фото) пояснила причины своего решения Фото: ЕРА

Браверман написала письмо премьер-министру страны Лиз Трасс, в котором пояснила, что направила коллеге по парламенту официальный документ с личной электронной почты. Это является техническим нарушением правил.

По мнению Браверман, это несущественное нарушение, поскольку содержание письма не было засекречено, однако она считает, что "отставка – это правильный поступок".

Помимо этого, Браверман подчеркнула, что "притворятmся, что мы не совершали ошибок, делать вид, будто никто не видит, что мы их свершали, и надеяться, что все волшебным образом исправится, – это несерьезная политика".