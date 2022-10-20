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Глава МВД Британии покинула свой пост и в письме Трасс написала, что "отставка – это правильный поступок"

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В письме Трасс Браверман (на фото) пояснила причины своего решения
В письме Трасс Браверман (на фото) пояснила причины своего решения
Фото: ЕРА

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман 19 октября подала в отставку. Об этом сообщает Sky News.

Браверман написала письмо премьер-министру страны Лиз Трасс, в котором пояснила, что направила коллеге по парламенту официальный документ с личной электронной почты. Это является техническим нарушением правил.

По мнению Браверман, это несущественное нарушение, поскольку содержание письма не было засекречено, однако она считает, что "отставка – это правильный поступок".

Помимо этого, Браверман подчеркнула, что "притворятmся, что мы не совершали ошибок, делать вид, будто никто не видит, что мы их свершали, и надеяться, что все волшебным образом исправится, – это несерьезная политика".

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.

Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ.

Согласно результатам опроса YouGov, опубликованным 18 октября, 55% представителей партии тори хотят, чтобы Трасс покинула пост, и только 38% считают, что она должна остаться на своей должности.

Опрос провели после того, как рейтинги премьер-министра начали падать из-за кризиса в стране, который спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями.

В интервью BBC, опубликованном 18 октября, Трасс принесла извинения за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку.

Теги: налоги, Великобритания, реформы, отставка, Лиз Трасс, Суэлла Браверман
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