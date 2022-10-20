Глава МВД Британии покинула свой пост и в письме Трасс написала, что "отставка – это правильный поступок"

Браверман написала письмо премьер-министру страны Лиз Трасс, в котором пояснила, что направила коллеге по парламенту официальный документ с личной электронной почты. Это является техническим нарушением правил.
По мнению Браверман, это несущественное нарушение, поскольку содержание письма не было засекречено, однако она считает, что "отставка – это правильный поступок".
Помимо этого, Браверман подчеркнула, что "притворятmся, что мы не совершали ошибок, делать вид, будто никто не видит, что мы их свершали, и надеяться, что все волшебным образом исправится, – это несерьезная политика".
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ.
Согласно результатам опроса YouGov, опубликованным 18 октября, 55% представителей партии тори хотят, чтобы Трасс покинула пост, и только 38% считают, что она должна остаться на своей должности.
Опрос провели после того, как рейтинги премьер-министра начали падать из-за кризиса в стране, который спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями.
В интервью BBC, опубликованном 18 октября, Трасс принесла извинения за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку.