Консерваторы хотели бы отправить Трасс в отставку и назначить премьер-министром Джонсона – опрос

Более половины представителей партии тори хотят, чтобы она покинула пост, и только 38% считают, что Трасс должна остаться.

По данным опроса, если бы Трасс ушла в отставку, 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера – Риши Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.

Те, кто раньше голосовали за Трасс, "особенно заинтересованы" в возвращении Джонсона, если она уйдет: 44% поставили его на первое место в своем списке потенциальных преемников, говорится в результатах опроса.

В то же время многие консерваторы обеспокоены тем, что проведение новых выборов премьер-министра плохо воспримет общественность, отметили аналитики.

Опрос провели после того, как рейтинги Трасс начали падать из-за кризиса в стране, который спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями.

В интервью BBC, опубликованном 18 октября, Трасс принесла извинения за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку.