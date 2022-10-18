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Консерваторы хотели бы отправить Трасс в отставку и назначить премьер-министром Джонсона – опрос

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Возвращение Джонсона на пост премьер-министра Великобритании поддерживают 32% представителей партии тори
Возвращение Джонсона на пост премьер-министра Великобритании поддерживают 32% представителей партии тори
Фото: EPA

Члены Консервативной партии Великобритании хотели бы, чтобы премьер-министр страны Лиз Трасс ушла в отставку. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованные 18 октября.

Более половины представителей партии тори хотят, чтобы она покинула пост, и только 38% считают, что Трасс должна остаться.

По данным опроса, если бы Трасс ушла в отставку, 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона. 23% поддержали бы бывшего главу министерства финансов и конкурента Трасс в борьбе за кресло премьера – Риши Сунака, 10% – министра обороны Бена Уоллеса.

Те, кто раньше голосовали за Трасс, "особенно заинтересованы" в возвращении Джонсона, если она уйдет: 44% поставили его на первое место в своем списке потенциальных преемников, говорится в результатах опроса. 

В то же время многие консерваторы обеспокоены тем, что проведение новых выборов премьер-министра плохо воспримет общественность, отметили аналитики.

Опрос провели после того, как рейтинги Трасс начали падать из-за кризиса в стране, который спровоцировали планы Трасс и бывшего министра финансов Квази Квартенга снизить налоги и выделить деньги, чтобы поддержать население субсидиями.

В интервью BBC, опубликованном 18 октября, Трасс принесла извинения за допущенные ошибки, но отказалась уходить в отставку.

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.

Во время выступления со своей первой речью Трасс анонсировала "смелый план" по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ.

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

Теги: Великобритания, выборы, кризис, Борис Джонсон, премьер-министр, Лиз Трасс, Риши Сунак
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