Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем TRML-4D. Она может отслеживать ракеты на расстоянии 250 км – стратком

Компания Hensoldt обещает в рекордно короткие сроки поставить, кроме этой, еще три единицы такой техники, говорится в сообщении.

Стратком отмечает, что TRML-4D позволяет обнаруживать, классифицировать и сопровождать разные типы воздушных целей, в частности малоразмерные, скоростные, низколетящие и маневрирующие крылатые ракеты.

"Отличная производительность даже в сложных условиях помех и высокой плотности целей. Поддержка зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности. Предназначен для непрерывной работы и высокой эксплуатационной готовности", – значится в описании TRML-4D на сайте производителя.

Станция может отслеживать до 1,5 тыс. разных целей на дальностях от 2,5 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.