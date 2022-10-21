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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем TRML-4D. Она может отслеживать ракеты на расстоянии 250 км – стратком

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Высота обнаружения ракет станцией до 30 км
Высота обнаружения ракет станцией – до 30 км
Фото: SPRAVDI / Telegram

Германия передала Украине первую из четырех радиолокационных систем TRML-4D, предназначенных для противоракетной обороны. Об этом управление стратегических коммуникаций ВСУ 21 октября сообщило в Telegram.

Компания Hensoldt обещает в рекордно короткие сроки поставить, кроме этой, еще три единицы такой техники, говорится в сообщении.

Стратком отмечает, что TRML-4D позволяет обнаруживать, классифицировать и сопровождать разные типы воздушных целей, в частности малоразмерные, скоростные, низколетящие и маневрирующие крылатые ракеты.

"Отличная производительность даже в сложных условиях помех и высокой плотности целей. Поддержка зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности. Предназначен для непрерывной работы и высокой эксплуатационной готовности", – значится в описании TRML-4D на сайте производителя.

Станция может отслеживать до 1,5 тыс. разных целей на дальностях от 2,5 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.

Контекст:

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. По состоянию на 1 августа Украина получила три РСЗО MARS II.

15 сентября минобороны Германии анонсировало предоставление еще двух MARS II, а 19-го – передачу еще четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Теги: Германия, Украина, военная техника, ПВО, военная помощь, война России против Украины
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