Германия подготовит к весне бригаду украинских военных – Шольц

Об этом 20 октября в ходе выступления в Бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует Der Spiegel.

Германия таким образом подчеркивает "готовность участвовать в долгосрочном развитии сильных украинских Вооруженных сил – рука об руку с партнерами", отметил Шольц.

Он подчеркнул, что 17 октября главы МИД стран ЕС договорились о создании военной тренировочной миссии для Украины. Обучение пройдут около 15 тыс. украинских военных.

По словам Шольца, одна из двух штаб-квартир будет находиться в Германии.

Канцлер ФРГ призвал к более тесной европейской и международной координации военной поддержки Украины.

Контекст:

Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. 5 сентября Великобритания объявила о значительном расширении программы обучения.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.

Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.

В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.