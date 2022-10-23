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ВОЙНА В УКРАИНЕ

22 октября россияне нанесли по Украине 32 ракетных и 25 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Более половины ракет сбила ПВО
Более половины ракет сбила ПВО
Фото: EPA

22 октября войска РФ нанесли по территории Украины 32 ракетных и 25 авиаударов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 23 октября.

Также оккупанты совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки российские оккупанты снова прибегли к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилья гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Более половины крылатых ракет и ударных БПЛА были сбиты Силами обороны Украины. [...] Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

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Контекст:

22 октября оккупанты массировано обстреляли Украину. В Одесской области было два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетовчасть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили часть ракет в ЧерновицкойКиевскойСумской и Черниговской областях. Вместе с тем из-за масштабов повреждений энергетической инфраструктуры в "Укрэнерго" объявили о вынужденных отключениях электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, беспилотники, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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