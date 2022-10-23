22 октября россияне нанесли по Украине 32 ракетных и 25 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки российские оккупанты снова прибегли к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилья гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Более половины крылатых ракет и ударных БПЛА были сбиты Силами обороны Украины. [...] Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

Контекст:

22 октября оккупанты массировано обстреляли Украину. В Одесской области было два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили часть ракет в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Вместе с тем из-за масштабов повреждений энергетической инфраструктуры в "Укрэнерго" объявили о вынужденных отключениях электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".