За первую половину этих суток ВСУ сбили 20 ракет и 10 дронов-камикадзе – Зеленский

Он подчеркнул, что пока что у Украины еще нет технической способности сбивать 100% российских ракет и ударных дронов.

"Постепенно мы придем и к этому – с помощью наших партнеров, я уверен. Но уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этих суток сбито 20 ракет – "Калибров" и Х-101, также более 10 иранских Shahed" – рассказал президент.

Зеленский поблагодарил военных воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр", а также мобильные огневые группы всех сил обороны за их работу и спасенные жизни украинцев, а также за сохраненную инфраструктуру Украины.

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