За первую половину этих суток ВСУ сбили 20 ракет и 10 дронов-камикадзе – Зеленский

Он подчеркнул, что пока что у Украины еще нет технической способности сбивать 100% российских ракет и ударных дронов.
"Постепенно мы придем и к этому – с помощью наших партнеров, я уверен. Но уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этих суток сбито 20 ракет – "Калибров" и Х-101, также более 10 иранских Shahed" – рассказал президент.
Зеленский поблагодарил военных воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр", а также мобильные огневые группы всех сил обороны за их работу и спасенные жизни украинцев, а также за сохраненную инфраструктуру Украины.
22 октября оккупанты массировано обстреляли Украину. В Одесской области было два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили часть ракет в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Вместе с тем из-за масштабов повреждений энергетической инфраструктуры в "Укрэнерго" объявили о вынужденных отключениях электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".