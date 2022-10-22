Мэр Луцка сообщил, что объект энергетики, по которому россияне нанесли ракетный удар, "фактически уничтожен"

"Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен. Сейчас его восстановление невозможно", – написал он.

По предварительной информации, озвученной Полищуком, в объект россияне попали тремя ракетами Х-101.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ракетный удар по Волынской области был нанесен утром. Полищук сообщал, что часть Луцка осталась без света, а ударной волной поврежден частный дом. "Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации, погибших нет", – отмечал мэр.

Контекст:

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.