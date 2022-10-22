ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине сейчас без света около 1,5 млн абонентов – Офис президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тимошенко подчеркнул, что ремонтники сразу начинают чинить поврежденную россиянами инфраструктуру
Тимошенко подчеркнул, что ремонтники сразу начинают чинить поврежденную россиянами инфраструктуру
Фото: president.gov.ua

В результате российских ракетных ударов по энергообъектам в Украине сейчас остались без электричества около 1 451 603 абонентов, больше всего – в Хмельницкой области. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", – написал Тимошенко.

По его информации на 14.10, в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской – 102 000, в Черкасской – 242 000, в Ровенской – 174 790, в Кировоградской – 61 913 и в Одесской – 10 500.

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах попадания! Свет будет! Не забывайте об экономии!" – подчеркнул замглавы ОП.

В "Укрэнерго" сообщали, что энергоснабжение сегодня пришлось вынужденно ограничить также в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Запорожской областях.

Контекст:

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетовчасть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил.

По информации "Укрэнерго", масштаб повреждений энергообъектов от сегодняшних ракетных атак сопоставим или может превышать ущерб от ударов 10–12 октября.

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

Теги: Ровенская область, энергетика, Волынская область, электричество, Николаевская область, Одесская область, электроэнергия, Хмельницкая область, электроснабжение, Черкасская область, Кировоградская область, война России против Украины, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
"Ким не меняется значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Ким не меняется – значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
Джеджула официально развелся с женой
Джеджула официально развелся с женой
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (291539)
2
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (55338)
3
Дантес показал Кацурину в постели. Фото (52100)
4
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (42904)
5
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей" (41986)
6
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода (41684)
7
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак (32573)
8
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (32208)
 
 
 
 