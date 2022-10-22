В Украине сейчас без света около 1,5 млн абонентов – Офис президента

"Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", – написал Тимошенко.
По его информации на 14.10, в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской – 102 000, в Черкасской – 242 000, в Ровенской – 174 790, в Кировоградской – 61 913 и в Одесской – 10 500.
"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах попадания! Свет будет! Не забывайте об экономии!" – подчеркнул замглавы ОП.
В "Укрэнерго" сообщали, что энергоснабжение сегодня пришлось вынужденно ограничить также в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Запорожской областях.
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил.
По информации "Укрэнерго", масштаб повреждений энергообъектов от сегодняшних ракетных атак сопоставим или может превышать ущерб от ударов 10–12 октября.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.