В Украине сейчас без света около 1,5 млн абонентов – Офис президента

"Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", – написал Тимошенко.

По его информации на 14.10, в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской – 102 000, в Черкасской – 242 000, в Ровенской – 174 790, в Кировоградской – 61 913 и в Одесской – 10 500.

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах попадания! Свет будет! Не забывайте об экономии!" – подчеркнул замглавы ОП.

В "Укрэнерго" сообщали, что энергоснабжение сегодня пришлось вынужденно ограничить также в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Житомирской, Запорожской областях.