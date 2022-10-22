"Характерная тактика террористов". Зеленский сообщил, что с ночи оккупанты выпустили по Украине 36 ракет

Зеленский: Мир может и должен остановить этот террор Фото: ЕРА

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. [...] Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", – написал он.

Президент Украины поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны и "энергетиков и службы, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру".

"Вы – наши герои", – заявил Зеленский.

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