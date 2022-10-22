"Характерная тактика террористов". Зеленский сообщил, что с ночи оккупанты выпустили по Украине 36 ракет

"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито. [...] Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", – написал он.
Президент Украины поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны и "энергетиков и службы, которые сейчас работают на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру".
"Вы – наши герои", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света. В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.