Украине уже сейчас необходимы новые боеприпасы для отражения российских ударов по инфраструктуре – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что немецкая система ПВО уже спасла много жизней украинцев Фото: kmu.gov.ua

Шмыгаль подчеркнул, что боеприпасы Украине "нужны сейчас", их Украина ожидает "с нетерпением" и это "буквально вопрос нескольких дней".

Глава украинского правительства отметил, что Россия ежедневно запускает по объектам инфраструктуры Украины 20–30 иранских беспилотников-камикадзе.

Премьер рассказал, что переданная Вооруженным силам Украины немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T "уже спасла очень много жизней".

Также Шмыгаль предупредил, что в случае, если в результате российских ударов по инфраструктуре Украины в стране возникнет дефицит электричества, отопления или воды, "это может спровоцировать новое миграционное цунами". Он запросил у Запада оборудование для генерации электричества и для отопления.

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О том, что в Украине заканчиваются боеприпасы для систем ПВО, говорил 21 октября изданию The Washington Post начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.