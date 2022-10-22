Украине уже сейчас необходимы новые боеприпасы для отражения российских ударов по инфраструктуре – Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что боеприпасы Украине "нужны сейчас", их Украина ожидает "с нетерпением" и это "буквально вопрос нескольких дней".
Глава украинского правительства отметил, что Россия ежедневно запускает по объектам инфраструктуры Украины 20–30 иранских беспилотников-камикадзе.
Премьер рассказал, что переданная Вооруженным силам Украины немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T "уже спасла очень много жизней".
Также Шмыгаль предупредил, что в случае, если в результате российских ударов по инфраструктуре Украины в стране возникнет дефицит электричества, отопления или воды, "это может спровоцировать новое миграционное цунами". Он запросил у Запада оборудование для генерации электричества и для отопления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что в Украине заканчиваются боеприпасы для систем ПВО, говорил 21 октября изданию The Washington Post начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
22 октября оккупанты снова обстреляли Украину. В Одесской области было два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В "Укрэнерго" объявили о вынужденных отключениях электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".