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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине уже сейчас необходимы новые боеприпасы для отражения российских ударов по инфраструктуре – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что немецкая система ПВО уже спасла много жизней украинцев
Шмыгаль отметил, что немецкая система ПВО уже спасла много жизней украинцев
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в опубликованном 22 октября интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Украина нуждается в боеприпасах, необходимых для борьбы с ударами России ракетами и дронами-камикадзе. Об этом сообщает Stuttgarter-Nachrichten.

Шмыгаль подчеркнул, что боеприпасы Украине "нужны сейчас", их Украина ожидает "с нетерпением" и это "буквально вопрос нескольких дней".

Глава украинского правительства отметил, что Россия ежедневно запускает по объектам инфраструктуры Украины 20–30 иранских беспилотников-камикадзе.

Премьер рассказал, что переданная Вооруженным силам Украины немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T "уже спасла очень много жизней".

Также Шмыгаль предупредил, что в случае, если в результате российских ударов по инфраструктуре Украины в стране возникнет дефицит электричества, отопления или воды, "это может спровоцировать новое миграционное цунами". Он запросил у Запада оборудование для генерации электричества и для отопления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что в Украине заканчиваются боеприпасы для систем ПВО, говорил 21 октября изданию The Washington Post начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

22 октября оккупанты снова обстреляли Украину. В Одесской области было два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетовчасть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в ЧерновицкойКиевскойСумской и Черниговской областях.

В "Укрэнерго" объявили о вынужденных отключениях электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, миграция, война, энергетика, правительство, отопление, электричество, ПВО, оборона, боеприпасы, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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