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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Украины заканчиваются ракеты для ПВО, нужны современные системы – глава подготовки зенитно-ракетных войск

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Украине нужны новые системы противовоздушной защиты
Украине нужны новые системы противовоздушной защиты
Фото: EPA

Украине необходимо заменить системы противовоздушной обороны, так как для них заканчиваются ракеты. Об этом заявил начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, сообщает 21 октября The Washington Post.

Смажный отметил, что большинство украинских систем относятся к Советскому Союзу, а это означает, что в лучшем случае им более 30 лет. NASAMS и немецкие системы IRIS-T гораздо более совершенны в обнаружении целей за счет интеграции различных источников радиолокационных данных и последующего поражения их, сказал он.

"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что в ближайшее время они просто не смогут справиться с этими угрозами. И у нас заканчиваются ракеты", — подчеркнул он.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

За месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины, рассказал 19 октября президент Владимир Зеленский.

Теги: военные, ПВО, война России против Украины, ракеты
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