У Украины заканчиваются ракеты для ПВО, нужны современные системы – глава подготовки зенитно-ракетных войск

Смажный отметил, что большинство украинских систем относятся к Советскому Союзу, а это означает, что в лучшем случае им более 30 лет. NASAMS и немецкие системы IRIS-T гораздо более совершенны в обнаружении целей за счет интеграции различных источников радиолокационных данных и последующего поражения их, сказал он.

"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что в ближайшее время они просто не смогут справиться с этими угрозами. И у нас заканчиваются ракеты", — подчеркнул он.