У Украины заканчиваются ракеты для ПВО, нужны современные системы – глава подготовки зенитно-ракетных войск

Смажный отметил, что большинство украинских систем относятся к Советскому Союзу, а это означает, что в лучшем случае им более 30 лет. NASAMS и немецкие системы IRIS-T гораздо более совершенны в обнаружении целей за счет интеграции различных источников радиолокационных данных и последующего поражения их, сказал он.
"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что в ближайшее время они просто не смогут справиться с этими угрозами. И у нас заканчиваются ракеты", — подчеркнул он.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
За месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины, рассказал 19 октября президент Владимир Зеленский.