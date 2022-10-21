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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина передаст Германии информацию о первом боевом крещении IRIS-T – спикер командования ВС ВСУ

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Немецкие IRIS-T и американские HIMARS являются "целью номер один" для противника, отметили в командовании ВС ВСУ
Немецкие IRIS-T и американские HIMARS являются "целью номер один" для противника, отметили в командовании ВС ВСУ
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Первая установка противовоздушной обороны IRIS-T, которую Украине передала Германия, уже прошла боевое крещение и "показала себя с очень хорошей стороны". Об этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал 21 октября на брифинге, который транслировал "Укринформ".

"IRIS-T – хороший, мощный немецкий комплекс. То, что Украина получила и будет получать дальше, – это уже [техника, где] новейшая модернизация проведена. Таких комплексов – с такой модернизацией – еще нет нигде в мире, а у Украины уже есть. Единственный минус – их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты именно для того, чтобы увеличить объемы производства и чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов на вооружение ВС ВСУ.

Одна из таких систем уже работает в Украине. Показывать ее работу и местонахождение, как отметил Игнат, не планируют.

"Потому что это цель номер один для врага. Западные системы – такие, как HIMARS и IRIS-T. Но скажу так, при крайних обстрелах, которые у нас были, IRIS-T показала себя очень с хорошей стороны. Информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать некоторые моменты и наращивать мощности", – добавил Игнат. 

Он отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поставка еще нескольких установок IRIS-T и это "несколько усилит" украинскую ПВО. По словам Игната, каждая из установок имеет восемь пусковых контейнеров для ракет. 

"Даже одна установка, оборудованная восемью ракетами, – это уже достаточно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели. В частности БПЛА и крылатые ракеты, летящие на нас в последнее время", – подчеркнул спикер. 

Контекст:

Как сообщается на сайте бундесвера, IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.

В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.

После массированной ракетной атаки на Украину 10 октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что Украина получит первый IRIS-T "в ближайшие дни". 11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы в Украину.

14 октября Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что немецкая система ПВОчень хорошо показала себя"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, вооружение, ПВО, Воздушные силы Украины, HIMARS, Юрий Игнат
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