Украина передаст Германии информацию о первом боевом крещении IRIS-T – спикер командования ВС ВСУ

Немецкие IRIS-T и американские HIMARS являются "целью номер один" для противника, отметили в командовании ВС ВСУ Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

"IRIS-T – хороший, мощный немецкий комплекс. То, что Украина получила и будет получать дальше, – это уже [техника, где] новейшая модернизация проведена. Таких комплексов – с такой модернизацией – еще нет нигде в мире, а у Украины уже есть. Единственный минус – их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты именно для того, чтобы увеличить объемы производства и чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов на вооружение ВС ВСУ.

Одна из таких систем уже работает в Украине. Показывать ее работу и местонахождение, как отметил Игнат, не планируют.

"Потому что это цель номер один для врага. Западные системы – такие, как HIMARS и IRIS-T. Но скажу так, при крайних обстрелах, которые у нас были, IRIS-T показала себя очень с хорошей стороны. Информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать некоторые моменты и наращивать мощности", – добавил Игнат.

Он отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поставка еще нескольких установок IRIS-T и это "несколько усилит" украинскую ПВО. По словам Игната, каждая из установок имеет восемь пусковых контейнеров для ракет.

"Даже одна установка, оборудованная восемью ракетами, – это уже достаточно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели. В частности БПЛА и крылатые ракеты, летящие на нас в последнее время", – подчеркнул спикер.