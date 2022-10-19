Зеленский: Немецкая система ПВО IRIS-T очень хорошо показала себя

"Были новые российские атаки против нашей энергосистемы. Часть дронов и ракет удалось сбить. Снова благодарю за это наших зенитчиков, наши Воздушные силы. В частности, 138-ю Днепровскую зенитную ракетную бригаду за сбитие четырех [ракет] "Калибр". Есть хорошие результаты и у других наших защитников неба. Отмечу сегодня еще Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбитие российского штурмовика Су-25", – сказал он.
Президент поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с противовоздушной и противоракетной обороной.
"К примеру, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T – это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще большую защиту украинскому небу", – заявил глава государства.
Как сообщается на сайте бундесвера, IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.
В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
После массированной ракетной атаки на Украину 10 октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что Украина получит первый IRIS-T "в ближайшие дни". 11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой системы в Украину.
14 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении.