Зеленский: Немецкая система ПВО IRIS-T очень хорошо показала себя

"Были новые российские атаки против нашей энергосистемы. Часть дронов и ракет удалось сбить. Снова благодарю за это наших зенитчиков, наши Воздушные силы. В частности, 138-ю Днепровскую зенитную ракетную бригаду за сбитие четырех [ракет] "Калибр". Есть хорошие результаты и у других наших защитников неба. Отмечу сегодня еще Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбитие российского штурмовика Су-25", – сказал он.

Президент поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с противовоздушной и противоракетной обороной.

"К примеру, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T – это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще большую защиту украинскому небу", – заявил глава государства.