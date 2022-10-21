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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинской авиации после получения ракет HARM удалось проредить ПВО противника – спикер командования ВС ВСУ

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Ракеты AGM-88 HARM адаптировали под украинские истребители, сказал Игнат
Ракеты AGM-88 HARM адаптировали под украинские истребители, сказал Игнат
Фото: af.mil

После получения противолокационных ракет HARM украинская авиация уничтожает системы противовоздушной обороны российских оккупационных войск. Об этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал 21 октября на брифинге, отвечая на вопрос об активизации авиации и стратегии Украины в небе.

Трансляцию брифинга вел "Укринформ".

Игнат сказал, что авиация "как была, так и остается" важной составляющей при поддержке наземных войск. Он напомнил, что самолеты и вертолеты РФ не залетают на территорию Украины уже пять-шесть месяцев.

"Наша авиация, как и авиация противника, активно действует на переднем крае, на фронте, где проводятся наступательные действия наших подразделений. Это харьковское и херсонское направления. Авиация там работает. Тактика и стратегия – поддержать наши войска, чтобы они как можно с меньшими потерями продвигались, освобождая оккупированные населенные пункты. Тактика изменилась несколько месяцев назад после получения американских AGM-88 HARM – противолокационных ракет, мощных, которые под крыльями наших истребителей (они были адаптированы под крылья советского производства) используются для пусков по позициям оккупантов", – рассказал спикер командования ВС ВСУ.

Он уточнил, что украинские самолеты наносят этими ракетами удары по радарам, радиолокационным станциям и зенитным комплексам армии РФ.

"Таким образом, удается значительно проредить ПВО противника, уничтожая фактически ПВО вражеское. Это позволяет тактической авиации ударного типа СУ-24М, бомбардировщику-штурмовику Су-25, а также вертолетам армейской авиации Ми-24, Ми-8 наносить ежедневно до 10–15 мощных ударов по разным важным объектам. Это и логистика врага, и склады боеприпасов, взводные, ротные, опорные пункты, техника, живая сила врага", – сказал он.

Это, в свою очередь, позволяет наземным войскам "свободнее чувствовать себя" на земле, добавил Игнат.

"И да, не без ожесточенных боев, не без потерь, но продвигаются значительно лучше", – сказал он.

Контекст:

HARM – высокоскоростные противорадиолокационные ракеты. Передача этих боеприпасов в том числе предусмотрена в пакете оборонной помощи США, о котором объявили 14 октября. Количество переданных и обещанных ракет в Пентагоне не раскрывают.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, авиация, ПВО, боеприпасы, ВСУ, ракеты, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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