Украинской авиации после получения ракет HARM удалось проредить ПВО противника – спикер командования ВС ВСУ

Трансляцию брифинга вел "Укринформ".

Игнат сказал, что авиация "как была, так и остается" важной составляющей при поддержке наземных войск. Он напомнил, что самолеты и вертолеты РФ не залетают на территорию Украины уже пять-шесть месяцев.

"Наша авиация, как и авиация противника, активно действует на переднем крае, на фронте, где проводятся наступательные действия наших подразделений. Это харьковское и херсонское направления. Авиация там работает. Тактика и стратегия – поддержать наши войска, чтобы они как можно с меньшими потерями продвигались, освобождая оккупированные населенные пункты. Тактика изменилась несколько месяцев назад после получения американских AGM-88 HARM – противолокационных ракет, мощных, которые под крыльями наших истребителей (они были адаптированы под крылья советского производства) используются для пусков по позициям оккупантов", – рассказал спикер командования ВС ВСУ.

Он уточнил, что украинские самолеты наносят этими ракетами удары по радарам, радиолокационным станциям и зенитным комплексам армии РФ.

"Таким образом, удается значительно проредить ПВО противника, уничтожая фактически ПВО вражеское. Это позволяет тактической авиации ударного типа СУ-24М, бомбардировщику-штурмовику Су-25, а также вертолетам армейской авиации Ми-24, Ми-8 наносить ежедневно до 10–15 мощных ударов по разным важным объектам. Это и логистика врага, и склады боеприпасов, взводные, ротные, опорные пункты, техника, живая сила врага", – сказал он.

Это, в свою очередь, позволяет наземным войскам "свободнее чувствовать себя" на земле, добавил Игнат.

"И да, не без ожесточенных боев, не без потерь, но продвигаются значительно лучше", – сказал он.