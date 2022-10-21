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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нефиг шастать. Ким сообщил о сбитом во время военной тревоги вражеском Су-25, в ВСУ подтвердили

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Над Николаевской областью сбит Су-25 российских оккупантов
Над Николаевской областью сбит Су-25 российских оккупантов
Фото: mil.ru

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил 21 октября в Telegram, что российские оккупанты потеряли еще один штурмовик Су-25.

"Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать", – написал Ким.

Чуть позднее информацию подтвердило в Facebook Воздушное командование "Юг" ВСУ.

"21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – сказано в сообщении.

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Это первый за двое суток сбитый самолет оккупантов. Генштаб ВСУ и другие официальные армейские источники с утра 19 октября не сообщали о ликвидации самолетов врага.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 октября, составили около 66 750 военных убитыми, 2573 танка, 269 самолетов, 243 вертолета, 329 крылатые ракеты, 1325 беспилотников.

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