Нефиг шастать. Ким сообщил о сбитом во время военной тревоги вражеском Су-25, в ВСУ подтвердили

"Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать", – написал Ким.
Чуть позднее информацию подтвердило в Facebook Воздушное командование "Юг" ВСУ.
"21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – сказано в сообщении.
Это первый за двое суток сбитый самолет оккупантов. Генштаб ВСУ и другие официальные армейские источники с утра 19 октября не сообщали о ликвидации самолетов врага.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 октября, составили около 66 750 военных убитыми, 2573 танка, 269 самолетов, 243 вертолета, 329 крылатые ракеты, 1325 беспилотников.