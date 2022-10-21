Нефиг шастать. Ким сообщил о сбитом во время военной тревоги вражеском Су-25, в ВСУ подтвердили

"Во время тревоги минус вражеский су-25. Нефиг шастать", – написал Ким.

Чуть позднее информацию подтвердило в Facebook Воздушное командование "Юг" ВСУ.

"21 октября, около 16:00, в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", – сказано в сообщении.

Это первый за двое суток сбитый самолет оккупантов. Генштаб ВСУ и другие официальные армейские источники с утра 19 октября не сообщали о ликвидации самолетов врага.