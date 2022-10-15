Боеприпасы к HIMARS, ракеты HARM и бронеавтомобили Humvee. В Пентагоне рассказали детали нового пакета военной помощи для Украины

В Пентагоне сообщили, что это 23-й пакет военной помощи для Украины с августа 2021 года Фото: depositphotos.com

"Соединенные Штаты предоставили Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку", – говорится в сообщении.

Это уже 23-й пакет помощи Украине от США с августа 2021 года. В него войдут:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

23 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5000 155-мм снарядов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

5000 противотанковых орудий;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 млн патронов к стрелковому оружию;

медикаменты.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – говорится в заявлении.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине более $18,2 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $20,3 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно $17,6 млрд долларов США с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

О выделении нового пакета оборонной помощи для Украины президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен объявили 14 октября.