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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боеприпасы к HIMARS, ракеты HARM и бронеавтомобили Humvee. В Пентагоне рассказали детали нового пакета военной помощи для Украины

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В Пентагоне сообщили, что это 23-й пакет военной помощи для Украины с августа 2021 года
В Пентагоне сообщили, что это 23-й пакет военной помощи для Украины с августа 2021 года
Фото: depositphotos.com

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи США для Украины на $725 млн. Об этом сообщила пресс-служба минобороны США 14 октября.

"Соединенные Штаты предоставили Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку", – говорится в сообщении.

Это уже 23-й пакет помощи Украине от США с августа 2021 года. В него войдут:

  • дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • 23 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5000 155-мм снарядов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
  • 5000 противотанковых орудий;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
  • стрелковое оружие и более 2 млн патронов к стрелковому оружию;
  • медикаменты.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – говорится в заявлении.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине более $18,2 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $20,3 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно $17,6 млрд долларов США с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

О выделении нового пакета оборонной помощи для Украины президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен объявили 14 октября.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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