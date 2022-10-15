Боеприпасы к HIMARS, ракеты HARM и бронеавтомобили Humvee. В Пентагоне рассказали детали нового пакета военной помощи для Украины

"Соединенные Штаты предоставили Украине беспрецедентную помощь в области безопасности и будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку", – говорится в сообщении.
Это уже 23-й пакет помощи Украине от США с августа 2021 года. В него войдут:
"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", – говорится в заявлении.
По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине более $18,2 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $20,3 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно $17,6 млрд долларов США с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
О выделении нового пакета оборонной помощи для Украины президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен объявили 14 октября.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.
В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".