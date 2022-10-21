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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Появление российских МиГ-31 в Беларуси не имеет особого значения – Игнат

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Игнат: Хочу всех успокоить относительно МиГ-31К, которые есть в Беларуси. Это абсолютно не новость, и не имеет она особого значения
Игнат: Хочу всех успокоить относительно МиГ-31К, которые есть в Беларуси. Это абсолютно не новость, и не имеет она особого значения
Фото: mediacenter.org.ua

Россия на аэродромах в оккупированном Крыму, в Беларуси и на своих территориях, граничащих с Украиной, держит около 800 боевых самолетов и вертолетов. Об этом спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал 21 октября на брифинге, который транслировал "Укринформ".

"Сразу хочу всех успокоить относительно МиГ-31К, которые есть в Беларуси. Это абсолютно не новость, и не имеет она особого значения. Потому что Россия имеет фактически 800 единиц авиационной техники – не так, чтобы вокруг Украины, а на аэродромах, близких к территориям, более или менее граничащим с Украиной. Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией", – сказал он.

По словам Игната, речь примерно о 450 самолетах и 350 вертолетах.

"Это не такая большая цифра. Никто ничего не стягивает. Оно всегда так было. По мере того, что что-то уничтожается Воздушными силами или другими силами обороны, авиация подтягивается, снимается с хранения. Уже даже Миг-29 замечали", – добавил он.

Спикер ВС ВСУ рассказал также, что речь о разных типах авиации и она может быстро перемещаться между аэродромами оккупированного Крыма, РФ или Беларуси.

Контекст:

О том, что Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики МиГ-31, часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщали белорусские СМИ 20 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, авиация, вертолет, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты, Юрий Игнат
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