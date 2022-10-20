В Беларуси заявили, что подняли в воздух истребители для "планового патрулирования"

"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", – сказано в сообщении, опубликованном в 10.58 утра.

В это время по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Издание "Зеркало" добавляет, что на днях Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики МиГ-31, часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 20 октября они поднялись в небо с аэропорта в Мачулищах.