В Беларуси заявили, что подняли в воздух истребители для "планового патрулирования"

"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", – сказано в сообщении, опубликованном в 10.58 утра.
В это время по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.
Издание "Зеркало" добавляет, что на днях Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики МиГ-31, часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 20 октября они поднялись в небо с аэропорта в Мачулищах.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.